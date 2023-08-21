Monako'da Tarkan coşkusu...

Türkiye'nin dünyaca ünlü Megastarı Tarkan, bu sefer de Monako'da rüzgar gibi esti. Sporting Yaz Festivali kapsamında Monako'da sahne alan Tarkan cemiyet hayatının ünlü hanımlarını da şarkılarıyla coşturdu. Mükemmel bir konsere imza atan Tarkan'ın şovunu izlemeye giden misafirlerin arasında: Feryal Gülman, Neşe Gönül ve Beyza Uyanoğlu başta olmak üzere birçok konuk vardı. Tarkan'ın şarkıları ve danslarıyla eğlenen grup sahne sonunda şarkıcıyı kulisinde ziyaret ederek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.