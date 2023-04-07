Çocuklarıyla parkta eğlendi...

İş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek mutluluğu yakalayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucaklarına almıştı. İkinci bebek için acele eden ünlü çiftten mutlu haber gelmişti. Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olan Aslışah Hanım, bebeğini kucağına aldıktan bir ay sonra spora yeniden başlamıştı. Çocuklarıyla birlikte sık sık yürüyüşe çıkan Aslışah Hanım, çocuklarını Bebek Parkı'nda eğlendirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabından takipçileri için videolar paylaşan Aslışah Hanımın hamilelik kilolarından kurtulması takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.