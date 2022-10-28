Gülman'dan 250. yıla konuşma!

Cemiye hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği özel etkinlikte yer aldı. Kuruluşunun 250’nci yıl dönümünü kutlamayan etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Feryal Gülman; "Burada olmak benim için çok büyük mutluluk. Hayatım boyunca içinde olmaktan gurur duyduğum İTÜ'ye 17 yaşımda girdim 21 yaşımda mezun oldum. Sonrasında devlette ve özel sektörde çalıştım. TOKİ'de daire başkanlığı yaptım. Rahmetli Turgut Özal'la çalışma şansına sahip oldum. Hayatım boyunca İTÜ'lü olmanın pek çok gururunu yaşadım." dedi. Etkinliğe katılanlarla konuşan Gülman, daha sonra gurur duyduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.