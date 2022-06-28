Su sporları tutkunlarını buluşturan etkinlik!

Su sporları sporcularını ve su sporları tutkunlarını buluşturan Vakkorama Watersports Championship 2022 Bodrum’da rekor katılımla sona erdi. Perşembe günü başlayan; Türkiye Su Kayağı, Wakeboard, Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum’da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleşti. 3 gün süren Vakkorama Watersports Championship’e dereceye giren sporculara ödülleri kapanış töreninde verilirken, uzun yılların ardından Su Kayağı, Wakeboard, Su Jeti ve Flyboard kategorilerinde Türkiye Şampiyonası düzenlenmiş oldu. Kapanış törenindeyse en büyük alkışı organizasyonun başarıyla gerçekleşmesini sağlayan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko aldı. Turnuva finalinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da ödülleri veren isimler arasında yer aldı.