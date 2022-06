Kadir Has Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili işadamı Nuri Has önceki gün Bebek'teydi. İşine kısa bir mola vererek, keyifli bir şekilde semtte dolaşan Has, daha sonra caddeden yürüyerek ayrıldı. İş insanı Önder Öztarhan'da Bebek caddelerinde aracına binerken görüntülendi. Arabada bir arkadaşıyla konuşan Öztarhan, Bebek'ten aracıyla ayrılarak uzaklaştı.

Ferit TUĞLUK