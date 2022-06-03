İş dünyasının iki önemli ismi Nuri Has ve Önder Öztarhan Bebek'te objektiflere yansıdı.
03 Haziran 2022 Cuma
İŞ İNSANI NURİ HAS BEBEK'TE YÜRÜRKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.
NURİ HAS
NURİ HAS
İŞ İNSANI ÖNDER ÖZTARHAN BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
İş dünyası Bebek'te...
İş dünyasının iki önemli ismi Nuri Has ve Önder Öztarhan Bebek'te objektiflere yansıdı.
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