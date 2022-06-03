İş dünyası Bebek'te...

İş dünyasının iki önemli ismi Nuri Has ve Önder Öztarhan Bebek'te objektiflere yansıdı.

03 Haziran 2022 Cuma

İŞ İNSANI NURİ HAS BEBEK'TE YÜRÜRKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.

NURİ HAS

NURİ HAS

İŞ İNSANI ÖNDER ÖZTARHAN BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

İş dünyası Bebek'te...

İş dünyasının iki önemli ismi Nuri Has ve Önder Öztarhan Bebek'te objektiflere yansıdı.

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İş dünyası Bebek'te...

İş dünyasının iki önemli ismi Nuri Has ve Önder Öztarhan Bebek'te objektiflere yansıdı.

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