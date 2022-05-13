Arsel'e “Onursal Üye” unvanı!

Hemşireler Haftası kapsamında; Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC) ve Türk Hemşireler Derneği tarafından “Küresel Sağlık için Hemşireliğin Güçlendirilmesi” temasıyla bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumun öncesinde, Türk Hemşireler Derneği ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde, Türk Hemşireler Derneği’nin ilk “Onursal Üyesi” Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel oldu. Semahat Arsel, ülkemizde topluma kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunulması amacıyla; nitelikli hemşire insan gücü yetiştirilmesine, hemşirelik bilimine, eğitimine, araştırmalara, kanıta dayalı uygulamaların hemşireliğe yansımasına ve mesleğin profesyonel gelişimine verdiği katkıları gerekçesiyle bu unvana layık görüldü. Türk Hemşireler Derneği’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Semahat Arsel, “Çok genç yaşlarda başlayan rahatsızlığım ve 2. Dünya Savaşı’nın sonu olan o tarihlerde, Türkiye’de bugünkü gibi sağlık malzemeleri ve hizmeti bulunmaması nedeniyle, Avrupa’da ve Amerika’da ameliyatlar geçirip, değişik hastanelerde aylarca tedavi gördüm. Doktorlar ve hemşirelerle iç içe yaşadım. Bu süre içinde doktor ve yoğun bakım hemşirelerinin hastanın sağlığına kavuşmasındaki önemli rollerini yaşayarak öğrendim. Tabii ki; her seferinde bu imkânları kendi ülkemizle karşılaştırdım ve içim sızladı. O tarihlerde bunun en acil el atılması gereken konulardan biri olduğunu hissettim ve yardım etmek istedim. Lakin sağlığım müsait değildi” dedi.