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Bir Dilek Tut Derneği'nden çocuklara sürprizler...

Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) dilek çocukları için sürprizlerle dolu muhteşem bir balo düzenledi.

28 Nisan 2022 Perşembe
Bir Dilek Tut Derneği'nden çocuklara sürprizler...

Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emine Çubukçu ve Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdürü Nicolas Kipper’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Nisan Dünya Dilek Günü’nün coşkuyla kutlandığı çocuk balosuna, tedavileri başarıyla tamamlanan dilek çocukları aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlikte ayrıca Ferman Akgül, Eren Ören ve Akasya Asıltürkmen gibi ünlü isimlerin yanı sıra derneğin kurucu başkanı Carole Hakko’nun aile üyeleri Benjamin Hakko, Azer Polat, Berat Akça da yer aldı.




Azer Polat Benjamin Hakko Make-A-Wish Türkiye

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