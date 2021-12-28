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Tek celsede boşandılar!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi ile tek celsede boşandı.

28 Aralık 2021 Salı
Tek celsede boşandılar!

Genç sosyetik Ayşe Boyner, geçen yıl Ayvalık'ta evlendiği eşi Cem Telviile tek celsede boşandı. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, iş insanı Cem Telvi'yle geçtiğimiz yılın Ekim a yında evlenmişti. Boyner, geçen ay avukatı Cem Topal aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Ayşe Boyner, anlaşmalı olarak açtığı davada 'Evliliğinden çocuğu olmadığını, eşiyle zaman içinde sorunlar yaşamaya başladıklarını' belirtti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya traflar avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada söz alan Ayşe Boyner, 'Boşanma konusunda anlaştık. Birbirimizden herhangi bir tazminat ve nafaka talebimiz yoktur' dedi. Cem Telvi ise 'Ben de boşanmak istiyorum' diye konuştu. Yaklaşık 15 dakika süren duruşma sonucu mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi.

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