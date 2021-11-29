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GS Başkanı son yolculuğuna uğurlandı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti. Cengiz'in naaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki cenaze töreninin ardından defnedildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi
GS Başkanı son yolculuğuna uğurlandı!

Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in naaşı, cenaze töreni öncesinde son kez Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na getirildi. Cengiz, ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınan cenaze namazıyla Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa Cengiz'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra iş siyaset ve spor dünyasından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak gibi birçok isim katıldı. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti.

Onur AYDIN

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