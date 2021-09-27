Hoşgeldin 'Cem' bebek!

İş insanı Kaan Demirağ ile Şubat ayında dünyaevine giren ve kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Aslışah Alkoçlar, dün sabahın erkern saatlerinde oğlunu kucağına aldı. Cem adını verdikleri ilk bebeklerine kavuşmalarının heyecanını yaşayan çift güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Alkoçlar, "Oğlumuz Can Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" mesajını paylaştı. 9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 6 Şubat'ta da Beşiktaş'taki bir otelde yakın aile dostlarının katıldığı törenle nikah masasına oturmuştu.