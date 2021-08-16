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AHBAP Derneği'yle anlamlı işbirliği

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği üyelerinden Neşe Gönül, Feryal Gülman, Reyhan İpekel ve Monik İpekel AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ile bir araya geldi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi
AHBAP Derneği'yle anlamlı işbirliği

Görme engelli çocukların kendine güvenen, çevresi ile uyumlu ve bağımsız bireyler olarak yetişmesi amacıyla kurulan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği üyeleri ve cemiyet hayatının ünlü simaları Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketinden etkilenen mağdurlara yardım için düğmeye bastılar. AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ile bir araya gelen Parıltı Derneğinin Başkan Yardımcısı Neşe Gönül, Feryal Gülman, Reyhan İpekel Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleşen ve bölge halkına maddi ve manevi zarar veren sel felaketi mağdurlarına yardım etmek için toplantı gerçekleştirerek bağışta bulundular.

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