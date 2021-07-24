Hakkolar'ın özel tatili!

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında bisiklet kullanırken objektiflerimize yansıyan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun tatil mekanı dikkat çekti. Eşi Ronit Hakko'yla birlikte Alaçatı'da tatil yapan Hakko, bir taş oteli sezonluk kiralayarak kapattırdı. Sadece aile ve dostlarını otele kabul eden Hakkolar'ın pandemi dönemi yüzünden böyle bir önlem aldıkları belirtildi. Geçen yıl yaz aylarını karavanda geçiren Cem ve Ronit Hakko çiftinin bu yıl kaldıkları oteli sezonluk 600 bin TL'ye kiraladıkları iddia edildi.

Ferit TUĞLUK