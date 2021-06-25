Romantik yıl dönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa sosyal medya hesabından düğün fotoğrafını paylaşarak eski günlerini andı. Sosyal medyada eşi Celal Çapa ile düğünlerinde çektirdikleri fotoğraflarıyla takipçilerini geçmişe götüren Şebnem Hanım, evliliklerinin 40'ıncı yılını kutladı. Çapa, fotoğraflarını '24/06/1981 Tam 40 sene. Seneler su gibi akıp geçmiş. Gülerek, ağlayarak, birbirimize desteğimizi, hoşgörümüzü hiç yitirmediğimiz koca 40 yıl paylaşılmış. Nice güzellikler beraber sağlıkla... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun' notuyla paylaştı. Şebnem ve Celal Çapa çifti akşam aileleriyle birlikte bu özel günü kutlamayı da ihmal etmedi.