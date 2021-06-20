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Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

Babalar Günü dolayısıyla çok sevdikleri babalarına sosyal medyadan mesaj yollayan iş ve sosyete dünyasından ünlü isimler, babalarına ve eşlerine duydukları sevgiyi herkesle paylaştı.

20 Haziran 2021 Pazar
Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

En özel günde, babalarına olan sevgilerini dile getiren cemiyet hayatının ünlü isimleri, onlarla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Sosyetenin ünlü simalarından birçok isim sevdiklerinin ve babalarının, Babalar Günü'nü kutladılar. Yaptıkları paylaşımlarla babalarına olan sevgilerini gösteren ünlü isimler takipçilerinden çok sayıda beğeni aldılar. Bizi yetiştiren, her daim arkamızda duran babalarımızın ve cemiyet hayatının fedakârlık, sevgi ve sabır gösteren babalarının, Babalar Günü'nü HT Kulüp olarak biz de kutluyoruz.

Babalar Günü ALİKOÇ izzetözilhan İBRAHİMALBAYRAK ilhansabancı

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