Rotahane ekibi 'Mardin' turunda

İç turizme olan ilgiyi arttırmak için Türkiye’nin illerini özel bir projeyle ziyaret eden Rotahane ekibi, seyahatlerine devam ediyor. Pervin Ersoy’un yürüttüğü ve Rotahane ile projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Mardin ve Batman’a özel bir seyahat düzenlendi. Seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya ünlü isimler eşlik etti. Seyahatin ilk durağı kadim şehir Mardin’di. Binlerce yıllık hikaye ve efsanelerle dolu topraklarda gezginler, hem şehri dolaştı hem yöresel lezzetleri keşfetti hem de tarihi yapıları ziyaret etti. Ziyaret edilen yapılar arasında; Süryanilere ait bir yapı olan Deyr-ul Zafaran Manastırı, Şahdana Konağı, Şehidiye Camii, bir Artuklu eseri olan Ulu Camii, Sokulbakar Çarşısı, Eski Katolik Süryani Metropolitliği yer aldı. Şehrin tarihini keşfetmek için Sabancı Kent Tarihi Müzesi ve Mardin Müzesi gezildi. Sokakları dolaşırken Mardin’in sosyal yaşantısı ve sahip olduğu zengin mimari geleneği biraz daha yakından tanıma fırsatı bulundu. Kısa bir süre önce evlenen Yasemin Sakallıoğlu yanında evlilik cüzdanıyla gezerken, evlilik cüzdanını fotoğraf çektirmek için bir çifte verince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Pervin Ersoy “Bu ülkenin her toprağı bereketli ve etkileyici. Mardin ve Batman da onlardan biri. Rotahane’nin her seyahatinde Türkiye’nin güzellikleriyle etkileniyoruz. Gezdiğimiz şehirlerin turizmine dair güzel detayları halkımızla paylaşıyoruz. Umuyoruz ki her şehrin turizmine de bu şekilde katkımız dokunuyor” diye konuştu.