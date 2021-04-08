Rotahane ekibi 'Mardin' turunda

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, SERAP SARI
GENEL
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, ünlü konuklarıyla birlikte Mardin'deydi.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Hacı Sabancı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.
Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, ünlü konuklarıyla birlikte Mardin’deydi.
Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.
Boşanma davaları süren Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın, Bebek'te yer alan yalı krizinden sonra bu kez de evde bulunan tablolardan dolayı karşı karşıya geldiler.