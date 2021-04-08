Rotahane ekibi 'Mardin' turunda

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, ünlü konuklarıyla birlikte Mardin'deydi.

08 Nisan 2021 Perşembe

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, SERAP SARI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Rotahane ekibi 'Mardin' turunda

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, ünlü konuklarıyla birlikte Mardin'deydi.

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Rotahane ekibi 'Mardin' turunda

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, ünlü konuklarıyla birlikte Mardin’deydi.
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