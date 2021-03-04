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Romantik kutlama!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.

04 Mart 2021 Perşembe
Romantik kutlama!

Geçtiğimiz ay uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kaan Demirağ'la nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar'dan romantik bir paylaşım geldi. Görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren genç aşıklar birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösterdiler. Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü kutlamayı unutmadı. Eşi ile birlikte Dubai'de tatil yapan Alkoçlar, "Doğum günü senin ama sen benim cennetten hediyemsin. Gülüşün içimi ısıtıyor, varlığın beni bir bütün yapıyor. Her birinize ve her güne sahip olduğum için mutluyum. Ah ve birlikte yaşlanacağımıza ve her zaman bir başlangıç yapacağına sevindim. Seni bugün ve sonsuza kadar seviyorum" notunu düştüğü romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı paylaşımdaki notuyla takipçileri tarafından bebek beklediği düşünülen Aslışah Hanım soruları yanıtsız bıraktı. Taze gelin Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile evlendikten hemen sonra ınstagram hesabında soyadını, "Aslışah Demirağ" olarak güncellemişti.

Aslışah Alkoçlar kaan demirağ doğumgünü romantik

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