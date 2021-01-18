İstanbul'da kış manzaraları...

İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan cemiyet hayatının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Çocuklarıyla birlikte evlerinin bahçesinde oynayan Nuri ve Tuba Develi çifti kardan adam yaparken, İş dünyasının başarılı ismi Mete Vardar ise kızı ve oğluyla birlikte karda oynerken kameralara poz verdiler. Alican Ulusoy ve sevgilisi Hande Subaşı İstanbul'a yağan karı birlikte karşılamak isteyen çiftlerdendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ise oğullarıyla birlikte doyasıya eğlendi.