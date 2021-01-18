Ender Alkoçlar, Fikret Orman, Melda-Sinan Kosif, Evelize-Hakan Kosif, Neslişah Alkoçlar Düzyatan gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen simaları hafta sonu kar sevinci yaşadı. Bazı isimler Uludağ'da karı karşılarken bazı isimler ise İstanbul'da karın keyfini çıkarttı. Uzun süre aileleri ve dostlarıyla karda oynayan ünlü simalar sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar. Evlerinde karın yağışını seyreden Güler Sabancı, Sanem Tezman, Berrin Zorlu ise ınstagram hesaplarından bu anları ölümsüzleştirdi.