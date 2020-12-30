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Sabancı'dan Kayı'ya kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı'nın doğum gününü kutladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba
Sabancı'dan Kayı'ya kutlama...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın geçtiğimiz haftada evlilik yolunda ilk adımı attığı nişanlısı Nazlı Kayı'nın doğum gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı. Instagram hesabından Kayı'yla çekilmiş fotoğrafını ilk kez yayınlayan Arzu Hanım "Nazlıcım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu çok güzel yılların olsun, bizde yanında olalım inşallah" notunu düşerek paylaşım yaptı. Gelin adayı Nazlı Kayı ise Sabancı'nın paylaşımına "iyi ki varsınız" yazarak cevap verdi.

Arzu Sabancı Hacı sabancı Nazlı Kayı doğumgünü

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