2021'e mesaj...

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri Nejdet-Emel Ayaydın, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Mete Vardar, Pınar Sabancı ve Levent Kızıl 2020'den 2021'e girmemize günler kala 2021 dileklerini HT Kulüp'te dile getirdi.

Süleyman Orakçıoğlu: 2020 yılı tüm dünya için zor bir yıldı. 2021 yılı bize şans, mutluluk, huzur, barış getirsin.

Ahu Orakçıoğlu: Sağlık ve ekonomik kaygılar derken zor bir yılı geride bıraktık. Herkese çok güzel muhteşem bir 2021 yılı diliyorum. Kalbinizdeki tüm güzellikleri hayat karşınıza getirsin inşallah.

Pınar Sabancı: Herkes gibi bizim içinde zorlayıcı bir yıl oldu. 2021 inşallah daha sağlıklı bir yıl olacak.

Nejdet Ayaydın: 2020 hiç iyi bir yıl olmadı. 2021 ekonomisi iyi olan, virüsü ve hastalığı olmayan, huzurlu, mutlu bir yıl olsun.

Emel Ayaydın: 2020 depremler, virüsler gibi olumsuz haberlerle geçti. 2021'de pandeminin artık bitmesini ve aşıların devreye girip daha etkin ilaçların bulunmasını temenni ediyorum.

Mete Vardar: Artık olumsuz konuşmamak lazım. Çok şükür annem ve babam, çocuklarım hep beraberiz. Umut ediyorum ki 2021 sevdiklerimizden ayrılmadığımız, hep güzelliklerin konuşulduğu, huzurun olduğu, siyasetin bu kadar gündemde olmadığı ve daha çok keyifli tatillerin konuşulduğu bir yıl olmasını dilerim.

Levent Kızıl: Bu sene Covid- 19 yüzünden kötü geçti. Dileğim 2021'de tüm insanlığın refah içinde yaşaması.