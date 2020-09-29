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Rotahane 'Balıkesir' turunda...

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Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, yeni sezona Balıkesir turuyla başladı.

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Türkiye’nin tarihi önemi yüksek şehirlerinden Balıkesir şehrine özel bir seyahat düzenlendi. Pandemi döneminde verilen aradan sonra ilk kez önlemler alınarak yapılan ve Rotahane ve projenin iş ortağı Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen, Balıkesir ve Cunda Adası turunda her seyahatte olduğu gibi ünlü isimler de vardı. Zara, İlker Ayrık ve Serap Sarı'nın katılımıyla Balıkesir turu renklendi. Seyahatin ilk gününde ziyaretçiler ve Pervin Ersoy, Balıkesir'i Ayvalık, Cunda'ya bağlayan ilk boğaz köpüsünü geçerek, Öznur ve Burak Yakın çiftinin işletmecisi olduğu Ziyabey Konağı'nı gezdi. Balıkesir seyahati boyunca; bölgeye özgü lezzetleri de keşfeden Rotahane, Cunda'da ki ünlü yemek noktalarını da takipçileriyle paylaştı.

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Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Balıkesirde ROTAHANE Pervin Ersoy Cunda
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