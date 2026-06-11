Fransa'nın başkenti Paris'e giden Nazlı Sabancı, hamilelik heyecanını ve seyahat fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 11 Haziran 2026 Perşembe
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
"Yaz, 26 ve Göbeğim"
Fransa'nın başkenti Paris'e giden Nazlı Sabancı, hamilelik heyecanını ve seyahat fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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