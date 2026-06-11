"Yaz, 26 ve Göbeğim"

Fransa'nın başkenti Paris'e giden Nazlı Sabancı, hamilelik heyecanını ve seyahat fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 11 Haziran 2026 Perşembe

NAZLI SABANCI 

NAZLI SABANCI 

NAZLI SABANCI 

NAZLI SABANCI 

NAZLI SABANCI 

NAZLI SABANCI 

NAZLI SABANCI 

"Yaz, 26 ve Göbeğim"

Fransa'nın başkenti Paris'e giden Nazlı Sabancı, hamilelik heyecanını ve seyahat fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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"Yaz, 26 ve Göbeğim"

Fransa'nın başkenti Paris'e giden Nazlı Sabancı, hamilelik heyecanını ve seyahat fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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