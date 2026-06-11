Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Allan Hakko ve Pelin Uluksar çifti, bu kez soluğu poligonda aldı. Profesyonel ekipmanlarıyla dikkat çeken ve hedefe kilitlenen ikili, atış taliminden renkli ve aksiyon dolu kareler paylaştı.
Giriş: 11 Haziran 2026 Perşembe
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
Hakko ve Uluksar’ın hedef talimi...
Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Allan Hakko ve Pelin Uluksar çifti, bu kez soluğu poligonda aldı. Profesyonel ekipmanlarıyla dikkat çeken ve hedefe kilitlenen ikili, atış taliminden renkli ve aksiyon dolu kareler paylaştı.
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