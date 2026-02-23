Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Üsküdar turunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 23 Şubat 2026 Pazartesi
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton'un Üsküdar gezisi...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Üsküdar turunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.