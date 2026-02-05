Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yeni yaşını dostlarının hazırladığı sürprizle kutladı.
Giriş: 05 Şubat 2026 Perşembe
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY
ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Yeni yaşa dostlarla 'Merhaba'
