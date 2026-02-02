Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, önceki akşam sahneye çıkan sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün şarkılarıyla eğlendi.
Giriş: 02 Şubat 2026 Pazartesi
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
MAHSUN KIRMIZIGÜL
MAHSUN KIRMIZIGÜL
İş dünyası Kırmızıgül'ü dinledi...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, önceki akşam sahneye çıkan sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün şarkılarıyla eğlendi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.