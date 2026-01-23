Courchevel'de tatil...

Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Pınar-Murat Talay, Courchevel'de tatil yaptı.

Giriş: 23 Ocak 2026 Cuma

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Davos'ta da bir arada...

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na el ele katılan Katy Perry ile Justin Trudeau, tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sevenleri Koç'u dualarla andı

2016 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa V. Koç, vefatının onuncu yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı.
Yeni yaşına 'Merhaba' dedi

41 yaşına giren Yasemin Ergene, doğum gününü arkadaşıyla birlikte evinde kutladı.

Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

“Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 10. yılına giren, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

