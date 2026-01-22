İstanbul Modern, Türkiye modern tarihinin en önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un "Tüm Renklerin Aryası" sergisini, sanat tutkunu ziyaretçilerle buluşturdu.
Giriş: 22 Ocak 2026 Perşembe
BÜLENT ECZACIBAŞI, ÇİĞDEM SİMAVİ, ÖMER KOÇ
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI, ZELİHA BERKSOY, TUBA ALTUNTERİM
ÇİĞDEM SİMAVİ, ÖMER KOÇ, ZELİHA BERKSOY
ÇİĞDEM SİMAVİ, ÖMER KOÇ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
“Tüm Renklerin Aryası”
İstanbul Modern, Türkiye modern tarihinin en önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un "Tüm Renklerin Aryası" sergisini, sanat tutkunu ziyaretçilerle buluşturdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.