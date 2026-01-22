“Tüm Renklerin Aryası”

İstanbul Modern, Türkiye modern tarihinin en önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un "Tüm Renklerin Aryası" sergisini, sanat tutkunu ziyaretçilerle buluşturdu.

Giriş: 22 Ocak 2026 Perşembe

BÜLENT ECZACIBAŞI, ÇİĞDEM SİMAVİ, ÖMER KOÇ

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI, ZELİHA BERKSOY, TUBA ALTUNTERİM

ÇİĞDEM SİMAVİ, ÖMER KOÇ, ZELİHA BERKSOY

ÇİĞDEM SİMAVİ, ÖMER KOÇ

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı
Aslışah Alkoçlar Demirağ

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Alara Koçibey

Alara Koçibey
Sevenleri Koç'u dualarla andı

2016 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa V. Koç, vefatının onuncu yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı.
Yeni yaşına 'Merhaba' dedi

41 yaşına giren Yasemin Ergene, doğum gününü arkadaşıyla birlikte evinde kutladı.

Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

“Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 10. yılına giren, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

‘Evrende Bir İz’

Sanatçı Neslihan Demircioğlu, ‘Evrende Bir İz’ sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

