Anne oğulun kar eğlencesi...

İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli, Uludağ'da oğluyla birlikte karda oynadı.

Giriş: 02 Ocak 2026 Cuma

GAMZE KEÇELİ 

GAMZE KEÇELİ 

GAMZE KEÇELİ 

GAMZE KEÇELİ 

GAMZE KEÇELİ 

GAMZE KEÇELİ 

GAMZE KEÇELİ 

Anne oğulun kar eğlencesi...

İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli, Uludağ'da oğluyla birlikte karda oynadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
2025 anılarını paylaştı

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Cem Boyner'le 2025 anılarını paylaştı.

2025'e teşekkür etti

Ünlü model Gisele Bündchen, yeni bir bebek ve yeni bir evlilik sığdırdığı 2025'e Instagram paylaşımlarıyla teşekkür etti.
Koç, “Gastronomi ve Deniz” sergisini gezdi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü Sergi Komitesi tarafından hazırlanan “Gastronomi ve Deniz” sergisini ziyaret etti.
Ailece bir arada...

DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, yeni yıla ailesiyle birlikte merhaba dedi.
Anne oğulun kar eğlencesi...

İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli, Uludağ'da oğluyla birlikte karda oynadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.