70. yaşını dostlarıyla kutladı

Kris Jenner 70. yaşını Jeff Bezos'un Los Angeles'daki evinde düzenlediği bir partiyle kutladı.

Giriş: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Dua Lipa tribünde...

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Arjantin'de, Boca Juniors ve River Plate arasındaki derbi maçını tribünde seyretti.
Tekneyle Bebek'e...

İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, tekneyle Bebek'e geldi.
Hadid'in yeni favorisi 'Künefe'

Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid'in yeni favorisi dondurmalı künefe oldu.
Dubai'de ailece spor yaptılar

Dubai'de bir spor salonu açmaya hazırlanan Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve eniştesi Engin Altan Düzyatan ile birlikte spor yaptı.

