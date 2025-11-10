Kris Jenner 70. yaşını Jeff Bezos'un Los Angeles'daki evinde düzenlediği bir partiyle kutladı.
Giriş: 10 Kasım 2025 Pazartesi
KRIS JENNER
HARRY, MEGAN MARKLE
MIRANDE KERR
PARIS HILTON
BILL GATES
MARIA CAREY
JUSTIN BIEBER
MARK ZUKERBERG
70. yaşını dostlarıyla kutladı
Kris Jenner 70. yaşını Jeff Bezos'un Los Angeles'daki evinde düzenlediği bir partiyle kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.