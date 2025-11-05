Fikret Orman ile çıktığı Avrupa tatilinden romantik bir fotoğraf paylaşan Güzide Duran, mutluluğunu 'İyi ki' notuyla paylaştı.
Giriş: 05 Kasım 2025 Çarşamba
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
Tatilden romantik paylaşım
Fikret Orman ile çıktığı Avrupa tatilinden romantik bir fotoğraf paylaşan Güzide Duran, mutluluğunu 'İyi ki' notuyla paylaştı.
