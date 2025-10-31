Beyonce ve Jay-Z çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Blue Ivy, büyükannesiyle katıldığı etkinlikte, annesi Beyonce'ye benzerliğiyle dikkat çekti.
Giriş: 31 Ekim 2025 Cuma
BLUE IVY
BLUE IVY
BLUE IVY, BEYONCE
BLUE IVY
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
Beyonce'un kızı gecenin yıldızı oldu
Beyonce ve Jay-Z çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Blue Ivy, büyükannesiyle katıldığı etkinlikte, annesi Beyonce'ye benzerliğiyle dikkat çekti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.