Sydney Sweeney, 'Bond kızı'nı canlandırmasıyla ilgili soruya; "James Bond rolünde daha çok eğleneceğini" söyleyerek karşılık verdi
Giriş: 30 Ekim 2025 Perşembe
'Bond kızı' değil 'James Bond' olmak istiyor
