Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a, önceki akşam İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen özel törenle 'Cavaliere di Gran Groce dell'Ordine della Stella d'Italia' unvanı verildi.
Giriş: 24 Ekim 2025 Cuma
RAHMİ KOÇ, GIORGIO MARROPODI
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'a 'İtalya Yıldızı Nişanı'
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a, önceki akşam İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen özel törenle 'Cavaliere di Gran Groce dell'Ordine della Stella d'Italia' unvanı verildi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.