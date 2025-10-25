Zorlu'ya özel kutlama...

Berrin Zorlu, yeni yaşını ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte teknede kutladı.

Giriş: 25 Ekim 2025 Cumartesi

BERRİN-OLGUN ZORLU

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Koç'a 'İtalya Yıldızı Nişanı'

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a, önceki akşam İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen özel törenle 'Cavaliere di Gran Groce dell'Ordine della Stella d'Italia' unvanı verildi.
Sanat ve lezzet tutkunları buluştu

Sanatı ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturan GastroVista Art, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un iki kültürel merkezinde sanat ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi.

Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu Adnan Şen’in beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle ameliyat edildiği

Baler'in tatili devam ediyor...

Yaz aylarını bol bol seyahat ederek geçiren Etel Baler, tatil sezonunu kapatmadı.

