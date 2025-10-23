Gigi ile Bella Hadid kardeşlerin başka anneden olan ablaları Alana Hadid evlendi. Los Angeles'ta düzenlenen düğünde nedime olan Gigi ve Bella Hadid kardeşler, duygusal anlar yaşadı.
Giriş: 23 Ekim 2025 Perşembe
Hadid kardeşlerin ablaları evlendi!
Gigi ile Bella Hadid kardeşlerin başka anneden olan ablaları Alana Hadid evlendi. Los Angeles'ta düzenlenen düğünde nedime olan Gigi ve Bella Hadid kardeşler, duygusal anlar yaşadı.
