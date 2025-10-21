Derin Mermerci ve annesi Ender Mermerci, milli voleybol takımının kaptanı Eda Erdem ile bir araya geldi.
Giriş: 21 Ekim 2025 Salı
DERİN MERMERCİ, EDA ERDEM, ENDER MERMERCİ
EDA ERDEM, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Mermerciler milli voleybolcuyla buluştu
Derin Mermerci ve annesi Ender Mermerci, milli voleybol takımının kaptanı Eda Erdem ile bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.