Ayşe Boyner ile Metin Anter'in bebeği dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Rafael Rumi adını verdi.
Giriş: 21 Ekim 2025 Salı
Ayşe Boyner anne oldu
