İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Giriş: 17 Ekim 2025 Cuma
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
BELMA ÖZDEMİR, ARZU KAPROL
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
HAKAN YILDIRIM, NEJDET AYAYDIN
HAKAN YILDIRIM, NEJDET AYAYDIN
Geleceğin modacıları Koza'da yarıştı
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.