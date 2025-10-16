Zamansız tasarımlar İstanbul'da...

ALP TAŞKENT 

CAN HAKKO

CEM HAKKO, RAYMOND LORETAN

FARUK SÜREN 

FATİH-ESRA ÖZTÜRK

JAKLİN GÜLER

MORİS KOHEN 

RALF TEZMAN 

SERRA TAŞKENT

Zamansız tasarımlar İstanbul'da...

Grand Prix d'Horlogerie de Genève sergisi, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun ev sahipliğiyle saatçiliğin sanatsal ruhunu İstanbul'a taşıdı.

