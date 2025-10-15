Tarzıyla kadınların beğenisini kazanan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından kıyafetlerini öğrenci kızlara destek olmak için satacağını duyurdu.
Giriş: 15 Ekim 2025 Çarşamba
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
Kıyafetleriyle öğrencilere destek olacak
Tarzıyla kadınların beğenisini kazanan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından kıyafetlerini öğrenci kızlara destek olmak için satacağını duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.