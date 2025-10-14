19 yıllık eşi Keith Urban'a boşanma davası açan Nicole Kidman'ın, Reese Witherspoon, Sandra Bullock ve Naomi Watts gibi arkadaşlarının, onun için bir boşanma partisi planladığı iddia edildi.
Arkadaşlarıyla boşanmayı kutlayacak
