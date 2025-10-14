Tıp Fakültesine adını veren iş insanı Sinan Dereli fakültenin açılışını, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile birlikte yaptı.
Giriş: 14 Ekim 2025 Salı
RAHMİ KOÇ, SİNAN DERELİ
RAHMİ KOÇ, SİNAN DERELİ
SİNAN DERELİ
RAHMİ KOÇ, SİNAN DERELİ
BETTINA MACHLER
SİNAN DERELİ
Tıp fakültesine adını verdi
Tıp Fakültesine adını veren iş insanı Sinan Dereli fakültenin açılışını, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile birlikte yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.