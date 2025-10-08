Saint Tropez'de tatil başladı...

Şebnem-Celal Çapa çifti, Saint Tropez'de düzenlenen yelken yarışlarına katıldı

Giriş: 08 Ekim 2025 Çarşamba

ŞEBNEM ÇAPA SAINT TROPEZ'DEYDİ

ŞEBNEM ÇAPA, CANDAN VARNALI

CANDAN VARNALI, ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Kıraç’tan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı

Kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeterek, güçlenmelerini destekleyen programlar yürüten Suna’nın Kızları’nın kurucusu İpek Kıraç, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Hakko ve sevgilisi düğün davetinde...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden genç iş insanı Allan Hakko ile oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar'ın ilişkisi son hız devam ediyor
Sabancı'nın özel misafirleri...

Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, dostlarını özel bir davette ağırladı.
Koç'un şampiyonluk sevinci...

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç, halı saha maçında şampiyonluk sevinci yaşadı
Yakın dostlar Antalya'da...

Turizmci iş insanı Neşe Gönül, Hande Sezer, Berrin Zorlu'nun da aralarında olduğu yakın arkadaşlarını otelinde ağırladı
Lüks kozmetiğe Sabancı dokunuşu...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, lüks kozmetik markasının tanıtımını özel bir davetle gerçekleştirdi
