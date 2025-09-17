18. İstanbul Bienali başlıyor...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali, kapılarını açıyor.

Giriş: 17 Eylül 2025 Çarşamba

KEVSER GÜLER, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KUIRULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, CHRISTINE TOHME, İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI

İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KUIRULU BAŞKANI ÖMER KOÇ

KEVSER GÜLER,  CHRISTINE TOHME

