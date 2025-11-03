Caddede sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.

Giriş: 03 Kasım 2025 Pazartesi

ZEYNEP ÜSRTÜNEL

SELMA TÜRKEŞ

SELMA TÜRKEŞ

SİNAN-ARZU BAŞTAŞ

SİNAN-ARZU BAŞTAŞ

SİNAN-ARZU BAŞTAŞ

Caddede sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Cadılar Bayramı'na özel parti

Dünya genelinde kutlanan Cadılar Bayramı'nda Medusa kılığına giren dünyaca ünlü manken Heidi Klum'u partiye damga vurdu.

Herdem Çare Derneği maratonda...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği üyeleri, İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koştu.
Caddede sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Eğitime destek için koştular

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nda ünlü isimler Eğitime destek olmak için koştular.
Bebek'te yaz havası...

Ronit Gülcan, Maria Elhadef ve Sanem Tezman İstanbul'daki güneşli havayı Bebek'te değerlendirdiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.