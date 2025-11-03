Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Giriş: 03 Kasım 2025 Pazartesi
ZEYNEP ÜSRTÜNEL
SELMA TÜRKEŞ
SELMA TÜRKEŞ
SİNAN-ARZU BAŞTAŞ
SİNAN-ARZU BAŞTAŞ
SİNAN-ARZU BAŞTAŞ
Caddede sabah sporu...
