"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nda ünlü isimler Eğitime destek olmak için koştular.
Giriş: 03 Kasım 2025 Pazartesi
SANEM TEZMAN
AHU ORAKÇIOĞLU
BAHADIR-BAŞAK ÇETİNSAYA
HAKAN-DEMET ATEŞ
SELÇUK PEHLİVANOĞLU, NEVZAT KULABEROĞLU
NAZ AKYOL, MELİHA DİKEN
GENEL
GENEL
Eğitime destek için koştular
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nda ünlü isimler Eğitime destek olmak için koştular.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.