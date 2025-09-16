Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Derin Mermerci ile kahvaltıda buluştu.
Giriş: 16 Eylül 2025 Salı
SELHAN ALOĞLU, SUZAN SABANCI, DERİN MERMERCİ
SUZAN SABANCI, DERİN MERMERCİ
SUZAN SABANCI, DERİN MERMERCİ
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Sabancı, dostlarıyla bir araya geldi
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Derin Mermerci ile kahvaltıda buluştu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.